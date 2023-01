Onderzoeker Rabobank: supermarktprijzen stabiliseren over halfjaar

De prijzen in de supermarkt stijgen voorlopig nog door, maar stabiliseren mogelijk over ongeveer een half jaar. Dat denkt Rabobank-onderzoeker Sebastiaan Schreijen, gespecialiseerd in onder meer foodretail en consumentengedrag. Maar of de prijs ook omlaag gaat, durft hij nog niet te zeggen. Eerder vrijdag meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog dat de prijzen voor boodschappen in december opnieuw zijn gestegen.