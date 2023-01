De ergste prijsstijgingen in de supermarkt zijn achter de rug, maar we zijn er nog niet, voorspelt directeur Aart van Haren van supermarktketen Vomar in gesprek met het ANP. Hij denkt dat ook dit jaar de prijzen van de boodschappen nog verder omhooggaan. „Dan baseer ik me op de inkoopprijzen. De industrie rekent aan ons ook nog steeds hogere prijzen.”