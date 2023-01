OM: veel bewijs betrokkenheid Pool Konrad W. bij moord De Vries

Het Openbaar Ministerie meent dat er volop bewijs is voor de betrokkenheid van de 30-jarige Pool Konrad W. bij de moord op Peter R. de Vries. Zo is onder meer zijn DNA gevonden op het bij de moord gebruikte wapen en in de auto die de twee vermoedelijke uitvoerders hebben gebruikt. Het OM zette de verdenkingen vrijdag, tijdens een inleidende zitting tegen de in totaal zes verdachten in de geruchtmakende moordzaak, uitvoerig uiteen.