Hij had gevraagd om een sobere plechtigheid, maar dat is de uitvaart van Benedictus XVI –Joseph Ratzinger– niet geworden. Zo’n 50.000 mensen bevolkten donderdagochtend een bijna vol Sint-Pietersplein, nadat in de drie dagen ervoor 195.000 bezoekers de paus emeritus in de basiliek de laatste eer hadden bewezen.