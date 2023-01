Ik heb hem al in m’n handen om weg te gooien. Hij heeft de vrieskou namelijk niet overleefd. Denk ik. Zijn frisgroene blaadjes zijn bruin geworden. En vallen massaal naar beneden. Dat lijkt me een teken aan de wand. Dus besluit ik: mijn mooie olijfboompje moet weg. De groene container in.