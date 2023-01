De man die wordt verdacht van het doden van de 65-jarige Jane Johnsen en het verbergen van haar lichaam, ontkent haar te hebben vermoord. Hij bekent alleen haar lichaam in een kist te hebben gestopt. Dat bleek woensdag in de rechtbank in Amsterdam bij de eerste openbare zitting van de strafzaak. De rechter wil nader onderzoek naar de doodsoorzaak.