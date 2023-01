Beurswaarde Apple onder 2 biljoen dollar bij slot Wall Street

De beurswaarde van Apple is dinsdag bij het sluiten van de handel op Wall Street voor het eerst in anderhalf jaar onder de 2 biljoen dollar gezakt. Dat gebeurde na een mediabericht over een zwakkere vraag naar AirPods, MacBooks en Apple Watches. Daarnaast kelderde Tesla meer dan 12 procent op de aandelenbeurzen in New York omdat kenners nieuwe cijfers over de leveringen van de fabrikant van elektrische auto’s vonden tegenvallen. Mede door de flinke koersverliezen van Apple en Tesla zijn de belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lager gesloten.