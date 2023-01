Leefbaar Rotterdam wil een bindend referendum over het vuurwerkverbod in de gemeente. Raadslid Ingrid Coenradie noemt het verbod zoals het nu van kracht was „een grote wassen neus”. En daarom wil de partij de mening van de Rotterdammers, bevestigt ze een bericht uit het AD. „Ik vind dat je moet luisteren naar de inwoners.”