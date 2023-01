In de gemeenten waar dit jaar een vuurwerkverbod van kracht was tijdens de jaarwisseling had de handhaving daarvan nauwelijks prioriteit voor de politie, blijkt uit een rondgang die het ANP maandag heeft gemaakt. Verschillende korpsen meldden dat het toezicht voornamelijk een zaak was van handhavers van gemeenten en dat de politie door drukte alleen optrad bij excessen.