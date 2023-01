Vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Het Nationaal Vuurwerk bij de brug werd afgelast vanwege de harde wind. Nederlanders sloegen deze jaarwisseling voor een recordbedrag van 110 miljoen euro aan vuurwerk in. Het vorige record stond op 77 miljoen euro, in 2019. beeld ANP, Tobias Kleuver