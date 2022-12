Door de harde wind is er een groot risico dat de vuurwerkshow in het centrum van Rotterdam niet doorgaat. Bij een windsnelheid van 9 meter per seconde is het te gevaarlijk om bij de Erasmusbrug vuurwerk af te steken. Het spant er nu om of de windkracht daarboven of onder uitkomt, legt een woordvoerder van het organiserende evenementenbureau JMR uit.