Deken Ruan Crew: Ik gedenk Elizabeth II om haar persoonlijke geloof

Heel positief. Dat is hoe Ruan Crew, voorganger van de anglicaanse Holy Trinity Church in Utrecht, ​terugblikt op het leven van de in september overleden Britse koningin Elizabeth II. „In het bijzonder waardeer ik de manier waarop ze de laatste tien, twintig jaar sprak over haar persoonlijk geloof. Ze had het in haar kersttoespraken niet in algemene termen over wat de kerk gelooft, maar waar „ik” troost uit haal en over „mijn” geloof in Jezus Christus. Ze bracht geen algemene boodschap, maar een uitgesproken christelijke.”