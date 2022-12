De Amsterdamse beurs is vrijdag duidelijk onder de 700 puntengrens gesloten. De AEX ging na een flinke stijging een dag eerder juist weer omlaag en vrijwel alle aandelen deelden in de malaise. Van de grote bedrijven sloot er geen enkele in de plus, maar chipbedrijf Besi deed het het minst slecht met een min van 0,8 procent. Verzekeraar NN had het grootste verlies en leverde 2,7 procent in.