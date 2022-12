Hazelaars en elzen komen door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen al in bloei. Hooikoortspatiënten kunnen met de jaarwisseling al last van klachten krijgen, waarschuwt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit op de website van De Natuurkalender. Vooral bij droog weer kan de pollenconcentratie in de lucht flink oplopen.