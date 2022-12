De aandelenbeurzen in New York gingen vrijdag weer omlaag, na de sterke opleving een dag eerder. Wall Street koerst daarmee af op een negatief einde van 2022, dat de boeken ingaat als het slechtste beursjaar sinds de financiële crisis in 2008. Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de oorlog in Oekraïne, de snel oplopende inflatie en de renteverhogingen door de centrale banken om de inflatie te bestrijden.