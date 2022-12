Steeds meer eigenaren van een snorfiets bieden vanwege de helmplicht de tweewieler te koop aan of ruilen die in voor een bromfiets, zeggen scooterdealers en verkopers. Dat heeft grote gevolgen voor veel zaken die voornamelijk snorfietsen verkopen. Ook zien ze dat snorfietsers de tweewieler laten omkeuren naar een bromfiets, waardoor die 45 kilometer per uur rijdt en op de rijbaan mag.