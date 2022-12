De politie heeft een 31-jarige Chileense vrouw aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 36-jarige man die op tweede kerstdag in een huis aan de Zilverschoon in Hoogvliet (Rotterdam) werd gevonden. De man is door een misdrijf om het leven gekomen. De vrouw is donderdag aangehouden, meldt de politie vrijdag.