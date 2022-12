Mannen langer vast vanwege dode Letse vrouw in woning Rotterdam

Twee mannen die vorige week zijn aangehouden in verband met een overleden Letse vrouw in een Rotterdamse woning, blijven nog twee weken vastzitten. Het gaat om een 19-jarige en een 27- jarige man, allebei Lets. Het staat nog altijd niet vast of er sprake is van een misdrijf bij het overlijden van de vrouw, maar „het vermoeden van een misdrijf is inmiddels zodanig dat de twee mannen die ten tijde van haar overlijden bij haar in de woning waren zijn aangehouden”, aldus politie.