De drie politiemensen die in augustus in Eerbeek (Gelderland) een onwel geworden man in een politieauto vervoerden, valt niet te verwijten dat de man daarna overleed. Het Openbaar Ministerie meldt dat dat de uitkomst is van het Rijksrecherche-onderzoek naar het incident. Er wordt geen strafrechtelijk onderzoek gestart tegen de agenten.