Politiebond schat in dat veel meer illegaal vuurwerk is gekocht

Dit jaar is veel meer zwaarder, illegaal vuurwerk gekocht dan andere jaren. Dat schat de Nederlandse Politiebond, de grootste vakbond van politiepersoneel in. „We hopen dat het een volksfeest wordt, maar het kan zomaar omdraaien in een veldslag”, spreekt voorzitter Jan Struijs zijn zorgen uit over de komende jaarwisseling. De bond, die ongeveer 28.000 agenten vertegenwoordigt, maakt zich „ernstige zorgen” over aankomend weekend.