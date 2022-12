Inspectie: 20 procent van geteste consumentenvuurwerk is onveilig

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft 20 procent van het consumentenvuurwerk dat door de inspectie is getest afgekeurd. Nog eens ruim 13 procent van het vuurwerk is van onvoldoende kwaliteit om afgestoken te worden. Importeurs moeten deze afgekeurde producten van de markt halen en op eigen kosten vernietigen. Of ze hebben een waarschuwingsbrief gekregen om het vuurwerk aan te passen, zegt de inspectie dinsdag. De ILT houdt zo’n test jaarlijks.