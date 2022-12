A12 bij Zoetermeer dagen dicht voor vervangen deel Mandelabrug

De A12 bij Zoetermeer is vanaf dinsdagavond 22.00 uur tot en met zaterdagochtend 31 december 08.00 uur in beide richtingen afgesloten. Het deel van de Nelson Mandelabrug dat over de A12 loopt wordt dan vervangen door een tijdelijk brugdeel. Weggebruikers moeten rekening houden met vertragingen. Volgens Rijkswaterstaat geeft het forse hinder: „Weggebruikers moeten een omleiding volgen en rekening houden met 30 tot 45 minuten extra reistijd. Bij drukte kan de extra reistijd oplopen tot 1,5 uur”, zo meldt de dienst.