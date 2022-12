Tuincentra en woonwinkels zoals Intratuin en IKEA trokken op tweede kerstdag als vanouds veel bezoekers. Bij de Intratuin in Duiven stonden de koopjesjagers maandagochtend massaal in de rij vanwege de uitverkoop van kerstspullen. En bij de IKEA in Amsterdam stonden eind van de middag nog lange rijen voor de kassa’s. Toch was het niet overal even druk.