Artsen strijden voor plantaardig ziekenhuismenu als standaard

Zevenhonderd zorgprofessionals hebben zich inmiddels geschaard achter een recent gepresenteerd manifest voor plantaardig eten als standaardmenu in de ziekenhuizen. In alle provincies zijn er collega’s die zich ook daadwerkelijk willen inzetten om dat te bereiken. Dat zegt de initiatiefnemer Patrick Deckers, orthopedisch chirurg in het Limburgse ziekenhuis Zuyderland. Hij is ook oprichter van Caring Doctors, een club van zes artsen die welvaartsziekten door het eten van (te veel) vlees en zuivel wil bestrijden, en tegelijk ook de gevolgen van de bio-industrie voor het klimaat.