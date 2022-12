Kabinet steekt in 2023 miljoenen meer in onderwijs hoogbegaafden

Onderwijsminister Dennis Wiersma trekt volgend jaar 23,5 miljoen euro uit aan onderwijs voor kinderen die (hoog)begaafd zijn, een flinke stijging vergeleken met de 14 miljoen euro dit jaar. In 2024 is een verdere stijging van het budget voorzien tot 28 miljoen euro. Dat meldt de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij ook maatregelen aankondigt om het aantal hoogbegaafde leerlingen dat thuiszit „terug te brengen tot nul”.