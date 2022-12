Was het iedere dag van het jaar maar Kerst, en vierden we ook op andere tijden advent. Dat zeg ik niet vanwege lichtjes en gezelligheid, maar omdat ik Maria en Jozef een langere tijd van aandacht gun. Vooral de wijze waarop Jozef omgaat met het bericht van de engel dat Maria zwanger is en dat zonder zijn toedoen, dwingt respect af.