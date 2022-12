Tesla verliest op Wall Street ondanks belofte topman Elon Musk

Tesla wist vrijdag niet direct te herstellen op de aandelenbeurzen in New York. Het aandeel verloor bijna 2 procent na de belofte van topman Elon Musk om volgend jaar en mogelijk ook in 2024 geen aandelen meer te verkopen van de fabrikant van elektrische auto’s. Musk verkocht dit jaar voor miljarden dollars aan Tesla-aandelen, onder meer om de overname van het socialemediabedrijf Twitter te financieren. Dat deed hij ondanks eerdere beloftes om geen aandelen van Tesla meer van de hand te doen.