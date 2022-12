Aan de stormachtige groei van maaltijd- en boodschappenbezorging is dit jaar een einde gekomen, meldt FoodService Instituut Nederland (FSIN). In de coronajaren 2020 en 2021 groeide die sector nog met achtereenvolgens 52 en 29 procent. Maar dit jaar was er minder dan 5 procent groei nu mensen weer naar restaurants konden. Ook de hoge inflatie zorgde ervoor dat mensen weer op de kleintjes gingen letten.