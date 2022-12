De Aziatische aandelenbeurzen gingen vrijdag omlaag. Beleggers verwerkten de verkoopgolf op Wall Street, die volgde op beter dan verwachte cijfers over de Amerikaanse economie en de arbeidsmarkt. De vrees dat de Federal Reserve de rente in de Verenigde Staten tot ver in het nieuwe jaar zal blijven verhogen, laaide daardoor weer op. Ook de aanhoudende coronagolf in China zorgde voor een sombere kerststemming op de aandelenmarkten.