Seniorenorganisaties zien de nieuwe pensioenwet in zijn huidige vorm niet zitten. De Tweede Kamer stemt donderdagavond waarschijnlijk met een brede meerderheid voor de wet, maar de belangenbehartigers vinden dat de belofte om pensioenen sneller te kunnen verhogen als daar ruimte voor is, nog veel te vaag zijn. Ook willen ze dat gepensioneerden straks meer te zeggen krijgen over hun eigen pensioen.