Energiebedrijf Eneco verlaagt per februari de variabele tarieven voor stroom en energie opnieuw. Volgens een woordvoerster van het bedrijf komt een derde van de Eneco-klanten voor de verlaging in aanmerking. Dat betekent dat deze groep klanten 2,41 euro per kuub gas en 0,64 euro per kilowattuur elektriciteit gaat betalen.