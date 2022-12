De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag in het rood gesloten, waarmee de flinke winsten van een dag eerder deels werden kwijtgespeeld. De zorgen bij beleggers over verdere renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank laaiden weer op, na een opwaartse bijstelling van de economische groei in de Verenigde Staten in het derde kwartaal. Er wordt gevreesd dat die renteverhogingen door de Federal Reserve een recessie zullen veroorzaken.