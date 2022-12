Er is na 2026 meer geld nodig voor het onderhouden van de zwakke bruggen en kades in Amsterdam. Dat meldt verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst in een brief aan de gemeenteraad. Mocht er tegen die tijd niet meer geld zijn, dan zal het achterstallig onderhoud nog harder oplopen. Bruggen en kademuren moeten dan misschien permanent worden afgesloten of zelfs worden gesloopt, zo staat in de brief.