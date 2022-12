Een miljardenclaim dreigt voor een van de grootste mijnbouwers ter wereld, BHP. Een Britse rechter heeft besloten dat het bedrijf zich voor de rechter moet verantwoorden voor het instorten van een dam in Brazilië in 2015. Dat leidde tot een van de ergste milieurampen in het land, waarbij 39 steden overstroomden en meerdere mensen om het leven kwamen.