Franse boete voor Microsoft om cookies

Microsoft heeft een boete van 60 miljoen euro gekregen in Frankrijk voor de wijze waarop zijn zoekmachine Bing met cookies omgaat. Dat zijn kleine stukjes software die door websites worden achtergelaten op de computers van gebruikers en waarmee die consumenten in de gaten kunnen worden gehouden. Bing zette volgens de Franse privacywaakhond die cookies zonder melding op de computer en dat is verboden als ze voor advertentiedoeleinden worden gebruikt.