De verkoop van nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie is in november opnieuw gedaald. Dat meldt autobrancheorganisatie ACEA. De verkoop ging met 0,6 procent omlaag ten opzichte van een jaar eerder, tot in totaal 141.903 bedrijfsvoertuigen. Het is de veertiende maand op rij met lagere verkopen, aldus ACEA.