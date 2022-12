Overal waar de wolf verschijnt zetten veehouders zich schrap

Sinds de wolf een paar jaar geleden de Nederlandse grens over wandelde, vinden er aanhoudend verhitte discussies plaats over zijn aanwezigheid. Niet alleen hier roept het beschermde roofdier veel emoties op. In Frankrijk keerde de wolf al in 1992 terug, maar het debat is na drie decennia nog altijd even verbeten als in het begin. De balans na drie decennia wolvenbeleid is dan ook ontluisterend: jaarlijks meer problematische wolven, meer gedood vee en recordschades voor boeren. En een uitweg uit de impasse lijkt nog ver weg.