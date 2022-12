Heel Nederland heeft een brede opdracht om te kijken en te ervaren wat slavernij heeft betekend voor mensen, vindt directeur van het Zeeuws Archief, Hannie Kool-Blokland. Ze was maandag een van de aanwezigen in het Nationaal Archief toen premier Rutte excuses aanbod voor het slavernijverleden. „Dit is de start en van hieruit moeten we verder gaan werken. Dat was echt een heel belangrijk punt.”