Nederland heeft „veel te lang” geen oog gehad voor het „onbeschrijflijke leed dat slavernij en slavenhandel veroorzaakt hebben”, zegt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) tijdens een toespraak op Bonaire. Zij is daar om namens de regering excuses aan te bieden voor de rol van de Nederlandse staat in de slavenhandel. Premier Mark Rutte deed dat kort voor haar in een toespraak in het Nationaal Archief in Den Haag.