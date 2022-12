Toespraak Rutte: Excuses slavernijverleden of toch (nog) niet

Eindelijk wordt duidelijk of het ‘betekenisvolle moment’ van premier Mark Rutte een daadwerkelijk excuus zal zijn van de regering voor het slavernijverleden, of dat het niet veel meer wordt dan een ‘startschot’ voor het herdenkingsjaar 2023 waarin het einde van de slavernij wordt herdacht. Na weken van lekken, boosheid en onvrede, gesprekken in het Catshuis en een ingelast bezoek van vice-premier Sigrid Kaag aan Suriname om de plooien glad te strijken, geeft Rutte maandag een toespraak in het Nationaal Archief in Den Haag.