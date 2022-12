FNV: nog ver uit elkaar met werkgevers over cao streekvervoer

Vakbond FNV ligt met zijn eisen voor een nieuwe cao in het streekvervoer nog ver weg van wat de werkgevers bieden. Dat zegt FNV-bestuurder Marijn van der Gaag. Vrijdag was er een nieuwe onderhandelingsronde. „Belangrijkste verschil zit ‘m nog in de loonstijging, maar ook op het gebied van het verlagen van de werkdruk en een goede regeling voor oudere werknemers liggen er nog flinke uitdagingen”, aldus Van der Gaag in een verklaring.