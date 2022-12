De tot levenslang veroordeelde crimineel Iliass K. wil in hoger beroep nieuwe verklaringen afleggen over de moordbende waarvan hij deel zou hebben uitgemaakt en zijn rol daarin. Ook is hij alsnog bereid een persoonlijkheidsonderzoek te ondergaan. Dat bleek vrijdag tijdens een voorbereidende zitting in de beroepszaak in de rechtbank op Schiphol.