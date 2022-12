Youssef T. heeft vrijdag tijdens het laatste woord in zijn strafzaak uitgebreid excuses aangeboden. „Ik heb enorm veel spijt hoe het is gelopen en gegaan. Het had nooit mogen gebeuren.” In het bijzonder zei hij sorry tegen zijn oude beroepsgroep, de advocatuur. „Ik schaam me nog steeds. Als het aan mij had gelegen dan was het totaal anders gelopen, nogmaals sorry.”