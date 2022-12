De economische bedrijvigheid in de eurozone is in december iets minder hard gekrompen dan een maand eerder. Zowel de industrie als de dienstensector liet een verbetering zien, meldde onderzoeksbureau S&P Global op basis van voorlopige cijfers. Dankzij de verdere afname van de problemen in de toeleveringsketens en de afkoelende inflatie zou de economische neergang in het eurogebied mogelijk milder uitvallen dan gevreesd.