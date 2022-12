Nederland geeft met het teruggeven van tientallen skeletten die nu in museum Naturalis liggen gehoor aan een verzoek van Maleisië. Dat land had in juli de skeletten teruggevraagd. „Het leek ons wel netjes om ze terug te geven”, zegt staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur). „Het past, het kan terug.” Momenteel wordt overlegd „wanneer dat gaat gebeuren en onder welke omstandigheden”.