De burgemeesters van het Veiligheidsberaad kiezen vrijdagmorgen tijdens een vergadering in Utrecht een nieuwe voorzitter. Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, is twee termijnen van drie jaar voorzitter geweest en kan in principe niet herkozen worden. Hoeveel burgemeesters zich kandidaat hebben gesteld om de nieuwe voorzitter te worden, wil het beraad niet vooraf bekendmaken. De nieuwe voorzitter treedt op 1 april 2023 in functie.