De aandelenbeurzen in New York gingen donderdag fors omlaag door zorgen bij beleggers over de renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank. De Federal Reserve gaf woensdag bij het rentebesluit aan door te gaan met het verhogen van de rente om zo de hoge inflatie onder controle te krijgen. Op Wall Street is er vrees dat die renteverhogingen een economische recessie zullen veroorzaken.