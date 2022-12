De pensioenwet kan waarschijnlijk op genoeg steun rekenen. Naast de coalitiepartijen, lijken ook PvdA en GroenLinks uiteindelijk voor te stemmen. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemt het nieuwe stelsel in de wet „een verbetering ten opzichte van het huidige stelsel”. GroenLinks is bereid de wet „het voordeel van de twijfel” te geven, zegt GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug in een belangrijk debat op donderdag.