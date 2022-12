Rusland gaat meer handelen met partners in Azië, Zuid-Amerika en Afrika als tegenmaatregel voor de westerse sancties die zijn opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Russische president Vladimir Poetin in een televisiespeech. Volgens Poetin probeert het Westen met die sancties Rusland economisch te isoleren, maar zal dat niet lukken.