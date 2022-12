CDA wil dat Nederland in navolging van Frankrijk de porno-industrie strenger gaat controleren. Kamerlid Anne Kuik van de regeringspartij zal hier donderdagmiddag voor pleiten tijdens een debat over seksueel geweld en kindermisbruik. De SGP wil het liefst dat de sector wordt afgeschaft, maar in elk geval dat er onderzoek wordt gedaan naar misstanden.